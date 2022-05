Bergomi: «Inter, ti manca uno come Leao! A Udine vittoria di pazienza»

Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio club, ha analizzato la vittoria dell’Inter contro l’Udinese ma al contempo ha indicato in Leao il tipo di giocatore che manca ai nerazzurri

PAZIENZA − Bergomi individua una mancanza nell’Inter ma apprezza la prestazione della squadra a Udine: «All’Inter manca sempre quel giocatore che gli allunga la squadra. Pensa ad avere all’Inter uno come Leao. A me l’Inter è piaciuta, non pensavo reagisse così. E’ stata paziente, brava. Ha giocato meglio rispetto a Bologna dove è stata frenetica. Oggi ha vinto una partita non scontata contro un avversario duro».