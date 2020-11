Bergomi: “Inter, Lukaku più importante di Ibrahimovic! Difficoltà…”

Giuseppe Bergomi

Per Bergomi Lukaku è più importante di Ibrahimovic. L’ex difensore e capitano dell’Inter, nel corso di “Sky Calcio Club”, ha parlato di come l’assenza del belga si possa far sentire molto di più dello svedese.

MIGLIORABILI – Così Giuseppe Bergomi: «L’Inter è un po’ in difficoltà dal punto di vista fisico, fra COVID-19, poco riposo e Champions League. Arrivo a pensare che Romelu Lukaku sia più importante di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan, magari con avversari non eccelsi, ha già giocato senza Ibra e ha vinto, l’Inter senza Lukaku no. Ricalca la squadra dell’anno scorso, che aveva fatto più punti fuori casa: adesso stessa cosa, sette punti. Quando trova squadre chiuse la presenza fisica di Lukaku diventa indispensabile. Nel nostro campionato chi è sopra l’1.90: lui, Zlatan Ibrahimovic, Edin Dzeko, questi giocatori fanno sempre bene in Italia. Lo dico sempre».