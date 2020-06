Bergomi: “Inter indebolita dal mercato. Hakimi farà tanti gol! Godin…”

Beppe Bergomi prima di Parma-Inter, dagli studi di “Sky Sport” ha parlato della difesa a tre e in particolare di Danilo D’Ambrosio, prima di soffermarsi sul modulo di Antonio Conte e l’inserimento di Christian Eriksen.

DIFESA A TRE – Beppe Bergomi nel pre-partita di Parma-Inter ha detto la sua riguardo la difesa a tre: «Quando hai preso Diego Godin sapevo che sarebbe stato difficile, quel ruolo a destra lo può interpretare al meglio Danilo D’Ambrosio, è la persona giusta».

IL MERCATO – Bergomi dice la sua riguardo l’inserimento di Christian Eriksen e il mercato: «Sono convinto che giocando 3-5-2 ma con Eriksen trequartista, fai fatica a mantenere per 90′ la stessa intensità se non sei l’Atalanta. Secondo me il mercato ha indebolito l’Inter perché c’è voluto del tempo per inserire Eriksen. Il centrocampo dell’Inter l’unico che ha gamba è Barella, gli altri hanno altre caratteristiche. Manca tanto Vecino che noi lo sottovalutiamo ma è uomo di inserimento e perfetto per Conte, con il centrocampo a due un po’ meno. L’Inter deve prendere giocatori così di gamba, è troppo importante nel calcio di oggi».

SU HAKIMI – Bergomi chiude commentando il colpo Hakimi: «I terzini ormai sono considerati dei registi, devono fare bene entrambe le fasi. Come Alexander-Arnold? Sono giocatori diversi, lui fà più gol!».