Bergomi: «Inter, i 7 punti di distacco dal Milan pesano! Difesa cambiata»

Giuseppe Bergomi, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter, impegnata domenica sera nel derby contro il Milan.

IMPORTANTE – Beppe Bergomi parla a proposito dell’imminente Derby di Milano, analizzando il momento delle due squadre: «Noi dimentichiamo in fretta, ma l’anno scorso il Milan aveva 5 punti di vantaggio ed aveva vinto il derby d’andata. Quindi già lo scorso anno contava, quest’anno è sulla stessa falsariga. I rossoneri hanno un organico più profondo rispetto alla scorsa stagione ed è come quella dell’Inter. In questo momento i 7 punti di distacco pesano, anche mentalmente. Il Milan è molto focalizzato sul campionato, lo dimostrano le scelte in Champions League. L’Inter arriva bene alla sfida, con una vittoria in Champions contro un avversario non facile».

ATTEGGIAMENTO – Bergomi parla della difesa dell’Inter e dell’approccio dei nerazzurri: «Io credo che l’Inter abbia cambiato atteggiamento, stava subendo troppe ripartenze. Rispetto al passato attacca in maniera diversa e subisce le ripartenze. Adesso sono più prudenti e danno più garanzie ai tre difensori dietro, che sono ottimi difensori. Mi sembra una squadra più equilibrata. Milan? Accetta l’1vs1, una squadra che pressa alta e vuole recuperare palla velocemente. Tomori ha numeri impressionanti e gioca meglio al fianco di Kjaer».