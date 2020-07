Bergomi: “Inter ha la mentalità per vincere Europa League! Eriksen..”

Giuseppe Bergomi, ex calciatore e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Genoa. C’è spazio anche per parlare delle ambizioni future dei nerazzurri, Europa League compresa

AMBIZIONI – L’Inter ha scavalcato l’Atalanta al secondo posto in classifica, dopo la vittoria fondamentale contro il Genoa. Nel prossimo turno, i nerazzurri affronteranno il Napoli, poi ci sarà il faccia a faccia con gli orobici di Gian Piero Gasperini. Giuseppe Bergomi ha commentato così il momento dei nerazzurri, soffermandosi sul rendimento di Alexis Sanchez: «Il cileno adesso sta bene, entra bene in partita, con la testa giusta, ma non so se sarà fondamentale per l’Inter del futuro. La coppia titolare, in teoria, è composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che però si muove in maniera totalmente diversa rispetto all’ex Barcellona e Arsenal. Europa League? L’Inter può vincerla ma, come per la Champions League, è difficile dare una valutazione ora, anche perché saranno tutte partite secche. L’Inter, però, ci arriva bene e vuole anche arrivare seconda in campionato. I nerazzurri di Antonio Conte devono continuare ad arrivare vicino allo scudetto. Contro Napoli e Atalanta l’Inter vorrà sicuramente vincere. Sono fiducioso per l’Europa League, la squadra ha la mentalità giusta per andare a vincere. Christian Eriksen? In Europa League potrebbe avere più spazi per giocare».