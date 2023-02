Bergomi: «Inter, la gestione del gruppo è un tema! Sulla stagione dico…»

Bergomi ha analizzato l’altalena di risultati dell’Inter, che ha perso col Bologna al Dall’Ara. Lo Zio si esprime sulla gestione del gruppo di Inzaghi e dice la sua sul bilancio stagionale

PROBLEMI − Beppe Bergomi prova a spiegare la grande altalena dei nerazzurri: «L’Inter adesso vince con le grandi e fa fatica con le piccole. Al Napoli basta poco per fare gol, l’Inter deve fare tremendamente fatica per vincere una gara e a distanza di tre giorni non riesce a mantenere quella concentrazione. Quando gioca a calcio lo fa vedere ma non riesce ad avere continuità. Nervosismo? È un tema, perché all’interno dello spogliatoio succedono determinate dinamiche. La gestione del gruppo diventa importante, tocca all’allenatore e alla società occuparsene. L’età media dell’Inter quando si presenta in campo è di 30 anni, il turnover lo deve fare per forza. Calhanoglu in regia stava facendo molto bene perché nel rilanciare l’azione dell’Inter è più efficace di Brozovic. Ma Brozovic serve recuperarlo a pieno. L’Inter ha vinto la Supercoppa, ha superato un girone con Bayern Monaco e Barcellona, è in corsa per i quarti, in semifinale di Coppa Italia e seconda in campionato. Può bastare? Per me sì. Per i giocatori non lo so, ma quanto al campionato il discorso che si fa sull’Inter vale anche per tutte le altre squadre». Le sue parole su Sky Calcio Club.