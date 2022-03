Bergomi: «Inter, gara col Torino decisiva! Voglio capire come la squadra…»

Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Sport nel post Atalanta-Bayer Leverkusen di Europa League, ha risposto anche ad una domanda sul campionato. Per lo ‘Zio’, Torino-Inter di domenica sera sarà una partita molto importante per la squadra di Simone Inzaghi

DECISIVA − Per Bergomi, il match di domenica sarà importante per i nerazzurri: «Io un occhio la do anche alla Juventus per il campionato. Dall’Inter, voglio capire la partita di domenica, sarà decisiva. Il Torino è una squadra difficile che può metterti in difficoltà. C’è da capire come l’Inter sia uscita dalla gara di Champions League col Liverpool. A Torino serve partita fisica, vediamo…».