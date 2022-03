Bergomi: «Inter, fossi un dirigente farei questo ragionamento. Problema…»

Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio club, ha analizzato il momento dell’Inter. Lo ‘Zio’ ha voluto ragionare in merito alle prospettive di successo di questa squadra in estate

PROBLEMA − Bergomi analizza il periodo dei nerazzurri: «Problema Inter? Non è che devo difendere l’Inter. Se fossi un dirigente, ragionerei in questa maniera. Se ad agosto mi avessero detto di essere a meno 3 dalla prima non lo avrei mai detto. Hai perso tanti uomini: Lukaku, Hakimi, Conte, Eriksen. Averli o non averli cambia. C’è stato un certo momento che la squadra era ingiocabile. L’Inter è quindicesima per dribbling, fare la rincorsa da -7 a +4 ha spremuto questi ragazzi. L’Inter è costruita in modo diverso dal Milan che è prima per dribbling. Deve arrivare sempre attraverso il gioco ma nel calcio di oggi bisogna prendere giocatori che hanno gamba. Gli unici sono i due esterni».