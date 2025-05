Bergomi: «Inter, fin qui fatta un’impresa! PSG oggi squadra vera»

Bergomi, ex bandiera dell’Inter e oggi opinionista Sky, ha analizzato il percorso dei nerazzurri in Champions League e la finale imminente contro il Paris Saint-Germain. Intervenuto negli studi dell’emittente, lo “Zio” ha sottolineato come la squadra di Simone Inzaghi abbia compiuto una vera e propria impresa superando colossi come Bayern Monaco e Barcellona.

VERSO LA FINALE – Beppe Bergomi mette in guarda l’Inter in vista della finale: «Sarà una partita diversa. L’Inter dovrà trovare soluzioni nuove rispetto a quelle che hanno funzionato fin qui». Secondo Bergomi, il cammino europeo dell’Inter è stato tanto esaltante quanto impegnativo: «Vincere a Monaco di Baviera e dominare il Barcellona al ritorno sono state imprese vere. Ma ogni partita fa storia a sé e una finale non concede margini di errore». L’ex difensore ha poi puntato l’attenzione sul PSG, avversario dei nerazzurri nell’atto conclusivo: «Non è più la squadra di individualità e poco spirito. Luis Henrique le ha dato un’anima, un’identità. Oggi il PSG è squadra, e questo fa la differenza».

Bergomi avvisa l’Inter: contro il PSG diverso da Barcellona e Bayern Monaco

DIVERSO – Infine, un consiglio implicito alla sua Inter: «Servirà attenzione, equilibrio e lucidità. Non basterà la qualità, ci vorrà qualcosa in più: testa e nervi saldi». Un monito importante in vista di una finale che promette scintille e che potrebbe riportare l’Inter sul tetto d’Europa a distanza di oltre un decennio. Appuntamento fissato: sarà Inter-PSG, ma per Bergomi, il nemico più pericoloso è il cambiamento che ha reso i parigini finalmente… squadra.