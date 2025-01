Bergomi: «L’Inter sta facendo bene, ma deve stare attenta»

In vista della finale della Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato il prossimo derby di Milano in terra saudita.

ATTENZIONE – Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, nel corso del post partita di Roma-Lazio, negli studi di Sky Sport ha parlato del derby di questa sera tra Inter e Milan in finale di Supercoppa Italiana. Queste le sue parole: «La gestione dei rossoneri non è stata ottimale da parte di Fonseca. Se l’Inter accetta una partita a viso aperto, rischia; deve cercare di dominare il gioco attraverso il palleggio. Credo anch’io che l’Inter stia facendo bene negli ultimi 4-5 anni, ma deve stare attenta. Bisseck ha i tempi giusti, è cresciuto con il tempo. Credo che Marotta voglia ridurre l’età media della squadra e non puntare più sui parametri zero, ma magari inserire calciatori come Bisseck o Palacios».