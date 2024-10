Bergomi: «Inter esce male dalla sfida con la Juventus!»

Giuseppe Bergomi si è pronunciato nel post-partita di Inter-Juventus. Il match della nona giornata di Serie A è terminato per 4-4.

LE PAROLE – Giuseppe Bergomi ha così parlato a Sky Sport al termine di Inter-Juventus: «Sono venuti fuori i difetti di inizio stagione per l’Inter. Il gol del 4-3 della Juventus nasce da una pressione sbagliata. Ci sono stati tanti errori da una parte e dall’altra. Ma ciò vale soprattutto per quanto accaduto nel secondo tempo. Sul 4-2, infatti, non si possono prendere contropiedi in casa come quelli avuti dai nerazzurri. Per questo motivo ritengo che l’Inter esca male dal confronto, mentre per la Juventus si tratta di un epilogo finale positivo».

Bergomi sulle difficoltà dell’Inter comprovate dalla partita con la Juventus

DA MIGLIORARE – Così Bergomi su un aspetto sul quale l’Inter deve lavorare per tornare quella dello scorso anno: «Dopo il 4-2 i nerazzurri si sono liberati. Erano in fiducia, abbiamo visto l’Inter dell’anno scorso. Però quest’anno vi sono delle disattenzioni che l’anno scorso non c’erano. L’Inter resta forte mentalmente perché dopo la sconfitta nel derby ha vinto 5 partite consecutive. Ma questa era una partita che sul 4-2 si doveva portare a casa».