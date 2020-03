Bergomi, Inter e stop: “Se ne vedono di tutti i colori, cibo a casa! Serie A…”

Bergomi ha parlato in collegamento negli studi di SkySport24 dello stop in Serie A a causa del Coronavirus. La bandiera dell’Inter fa un chiaro riferimento al club nerazzurro e al tentativo di restare in forma (chiaro riferimento al post di Barella). Quali saranno le nuove gerarchie in Serie A?

STOP E RIPRESA – Giuseppe Bergomi fa il punto della situazione sul momento delle big e le prospettive alla ripresa della Serie A. Chiaro riferimento all’Inter: «Nuove gerarchie alla ripresa rispetto a gennaio? E’ tutto molto complicato e difficile. Se ne vedono di tutti i colori: chi fa portare il cibo a casa, chi la cyclette per tenerli in forma. Pensare a una mini-preparazione estiva mi sembra difficile: hai già fatto 2/3 di campionato, è più una questione conservativa. Bisogna ripartire tutti nelle stesse condizioni – dice Bergomi -: bisogna dare a tutti le stesse opportunità, ci sono squadre che devono recuperare partite. Fino ad adesso alcune cose sono state sbagliate: sono state sottovalutate questioni dal punto di visto calcistico, ma anche generale. Chi si terrà preparato meglio non so dirtelo, ma chi ha condotto un campionato da vertice continuerà a farlo».