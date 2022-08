Bergomi: «Inter e Milan favorite per lo Scudetto! Se devo fare un altro nome…»

Bergomi fa un pronostico sulla nuova stagione di Serie A che sta per cominciare. Secondo l’ex difensore nerazzurro, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, Inter e Milan sono le due squadre favorite, ma anche la Roma ha del potenziale.

DERBY TRICOLORE – Beppe Bergomi esprime alcune opinioni sulla situazione in casa Inter (vedi prima parte). Mancano solo quattro giorni all’inizio del campionato e l’atmosfera comincia a farsi calda. Così calda da poter azzardare qualche pronostico sulle favorite nella stagione 2022/2023. Infatti, alla domanda su come le squadre di Serie A arriveranno all’inizio del Campionato, l’ex difensore nerazzurro risponde: «Ad oggi il Milan non ha cambiato nulla, anche se ha perso Franck Kessié. L’Inter ha perso Ivan Perisic ma ha al suo posto Robin Gosens e si è arricchita grazie a Romelu Lukaku (vedi seconda parte). Per me queste sono le due squadre favorite e ci arriveranno bene. Bisogna vedere come affronteranno queste prime partite».

OCCHIO A MOU – Bergomi dice la sua anche sulle altre pretendenti al titolo in Serie A: «La Juventus è una squadra che, se stanno tutti bene, diventa pericolosa. Soprattutto alla luce del mercato che ha fatto e che è ancora in evoluzione». Ma quest’anno anche per Bergomi la curiosità sembra ricadere su un’altra squadra: «Se devo fare un nome, mi intriga particolarmente la Roma. José Mourinho ha avuto delle difficoltà inziali nella gestione dello spogliatoio. Però, alla fine, ha avuto ragione lui. Metto la Roma dietro alle due prime squadre ma, secondo me, ha tutte le carte in regola per giocarsi il campionato». Questo il pensiero di Bergomi sulla lotta Scudetto.