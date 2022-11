Bergomi: «Inter e Juventus in crescita! Ripensando alla scorsa stagione…»

Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Bergomi vede due squadre in crescita che comunque possono ancora ambire alle posizioni di alta classifica. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport

IN CRESCITA – Inter e Juventus secondo Beppe Bergomi replicano più o meno lo scontro della scorsa stagione: «Io ho in mente sempre il campionato scorso dove la Juventus aveva un distacco enorme e ad un certo punto proprio questa partita ha determinato il rientro in corsa dell’Inter. Se la Juventus avesse vinto sarebbe andata a 3 punti dal Milan. Chiaro che il Napoli va veloce e con un pareggio oggi si staccherebbero tantissimo però c’è tempo e non sappiamo a gennaio cosa succederà. Vedo due squadre in crescita, l’Inter già da un po’ e anche la Juventus vista nelle ultime partite comincia a star bene. La squadra l’ho vista viva, Vlahovic è un’assenza che pesa».