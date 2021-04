Bergomi: «Inter, due colpi dal mercato! Vi spiego la svolta di Eriksen»

Bergomi dopo Napoli-Inter terminata 1-1, dagli studi di “Sky Sport” ha parlato della partita di questa sera, ma anche del possibile mercato nerazzurro e la prestazione di Christian Eriksen.

LA PARTITA – Bergomi dopo Napoli-Inter 1-1, dagli studi di Sky Sport ha parlato così: «Punto che l’Inter cercava dopo undici vittorie. Il Napoli ha fatto una buona partita però non andava mai ad aggredire il portiere, aspettava l’Inter».

IL MERCATO – Bergomi ha espresso la sua opinione anche in merito a quello che potrebbe essere il mercato nerazzurro: «Dobbiamo capire l’Inter che mercato potrà fare perché ci sono ancora le situazioni societarie. Servirà una punta di riserva diverse da quelle che ha in rosa. Ci vuole poi un difensore veloce, questi tre sono forti però il difensore di riserva è Ranocchia, che va in scadenza. Si è adattato Darmian, D’Ambrosio, però ci vuole un difensore veloce che ti permette di difendere un po’ più alti».

SU ERISKEN – Bergomi conclude parlando della prestazione del danese: «Questi sono i gol di Eriksen, oggi ha fatto un bellissimo gol. La svolta è arrivata quando ha capito di doversi mettere a disposizione anche in fase difensiva».