Bergomi: “Inter, dovevi sfruttare calendario. Ruolo Brozovic, una sorpresa”

Condividi questo articolo

Bergomi ritiene che l’Inter abbia qualche rimpianto per le partite buttate in queste ultime settimane. L’ex difensore e capitano nerazzurro ha parlato anche di una delle ipotesi di formazione per oggi contro la Roma, quella di Brozovic trequartista (vedi articolo). Ecco le sue parole da “Sky Calcio Club”.

PECCATO – Giuseppe Bergomi fa notare l’occasione persa: «L’Inter ha avuto un calendario che poteva sfruttare meglio per mettere pressione alla Juventus, avevamo detto che doveva fare un filotto. L’Inter forse era una delle squadre che non volevano ripartire, poi ti adegui e ti rimetti a posto perché sicuramente Antonio Conte li ha preparati molto bene. La Juventus ha sei punti di vantaggio e sono quelli dello scontro diretto, ma l’Inter doveva sfruttare il calendario e le partite in casa col Sassuolo, che si è fatta recuperare all’ultimo minuto, e col Bologna le ha sprecate. La squadra la partita l’ha sempre fatta: quei cali di condizione l’hanno fermata. Io penso che, se arriva seconda, fa il suo e un passo avanti, perché così si costruiscono le squadre vincenti. Ci sta di perdere una partita se vieni messo sotto, ma si è sempre fatta recuperare. Non può sbagliare così».

CAMBIO DI FORMAZIONE? – Bergomi parla di Marcelo Brozovic possibile trequartista in Roma-Inter: «Sarebbe una sorpresa grande. Se Nicolò Barella è recuperato ci metterei lui, penso che a questo punto Conte abbia sdoganato il trequartista dietro le due punte, che può essere Christian Eriksen o Borja Valero. Per Brozovic sarebbe cambiare ruolo, non lo fa da tanto tempo. L’Inter ha dato continuità per due tempi nella prestazione, quasi mai c’era riuscita durante l’anno. Non dobbiamo dimenticare Romelu Lukaku, che è il titolare di questa squadra, però Alexis Sanchez sta bene. Lautaro Martinez deve giocare di più per la squadra, ma i due mi sono piaciuti».