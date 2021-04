Bergomi: «Inter, dopo questa vittoria cambierà qualcosa nelle inseguitrici»

Bergomi, ex bandiera dell’Inter oggi opinionista, dopo la partita su “Sky Calcio Club” ha detto la sua in merito alla situazione dell’Inter dopo la vittoria maturata contro il Bologna.

IMPRONTA CONTE – Bergomi dopo Bologna-Inter 0-1, su “Sky Calcio Club” ha detto la sua in merito alla situazione in classifica per i nerazzurri e in particolare per le inseguitrici: «Conte è stato abile a dare un’impronta alla squadra, sin dalla prima stagione. Quest’anno ha cambiato qualcosa tornando poi un po’ sui suoi passi. Ha giocatori decisivi che gli hanno permesso di fare il salto di qualità, uno su tutti Romelu Lukaku. La coppia degli attaccanti è importante. Da stasera chi sta dietro l’Inter deve guardarsi dietro, da stasera cambia qualcosa».