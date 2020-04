Bergomi: “Inter, difficile capire come ripartirÃ . Lautaro Martinez? Lo terrei”

Bergomi: “Inter, difficile capire come ripartirà. Lautaro Martinez? Lo terrei”

Giuseppe Bergomi, ex bandiera dell’Inter, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato della squadra nerazzurra e della situazione relativa a Lautaro Martinez. L’ex capitano nerazzurro, inoltre, lancia una suggestione di mercato

FONDAMENTALE – Giuseppe Bergomi parla dell’Inter e della possibile condizione della squadra di Antonio Conte alla ripresa del campionato. Una battuta, infine, su Lautaro Martinez: «Come ripartirà l’Inter? I ragazzi sono fermi da due mesi, hanno lavorato solo da casa ed individualmente. Difficile capire come ripartiranno, hanno poco tempo per rimettersi a posto e per giocare. Lautaro Martinez? Tendenzialmente è un giocatore che terrei sempre. Sono i suoi anni migliori ed è in crescita. Se mai dovesse andare via l’Inter deve puntare su un giocatore che da profondità. Io prenderei Timo Werner(attaccante del Lipsia, ndr). Non farei nessuno scambio con il Barcellona, prenderei solo i soldi della clausola. Ma tendenzialmente cercherei di tenerlo».