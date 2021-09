Bergomi: «Inter deve capire dove migliorare nel gioco. Aspetto Dumfries»

Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio Club, ha commentato il pari dell’Inter contro la Sampdoria. Inoltre, lo Zio ha parlato anche di Dumfries

GIOCO E DUMFRIES − Questo il pensiero di Bergomi sull’Inter: «Era partita molto bene sia con il Genoa che contro il Verona. Deve capire come deve migliorare il gioco. Ai punti forse l’Inter meritava di passare in vantaggio dopo il gol di Tommaso Augello, però, ci vuole pazienza. Mi aspetto una crescita di Denzel Dumfries, ancora i compagni non hanno fiducia nel passargli la palla».