Bergomi: «Inter da scudetto per Allegri? Ma da anni mercato in pari!»

Bergomi prende le difese dell’Inter dopo le dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri su Sky Sport in riferimento alla lotta scudetto in Serie A.

LOTTA SCUDETTO – Beppe Bergomi ha risposto indirettamente al tecnico della Juventus in merito alla lotta scudetto: «Allegri non dirà mai che guarda l’Inter prima in classifica. Lui dice che l’Inter è una squadra costruita da anni per vincere lo scudetto, ma in realtà l’Inter è da quattro anni che fa mercato pari, senza spendere qualcosa in più. Poi che costruisce sempre squadre forti è vero».