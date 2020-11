Bergomi: “Inter, cortocircuito dopo incontro di Villa Bellini. Spero che…”

Giuseppe Bergomi

Beppe Bergomi ha parlato delle difficoltà che sta riscontrando l’Inter guidata dall’allenatore Antonio Conte: questo il suo giudizio

DICHIARAZIONI – Queste le parole, nel corso della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club”, da parte di Beppe Bergomi sul momento difficile dell’Inter di Antonio Conte. «La squadra non gioca. Dopo l’incontro di Villa Bellini è successo come un cortocircuito. Tu vedi che tutti non fanno la loro miglior prestazione, c’è gente è anche un po’ in difficoltà emotiva. È una squadra che può anche fare un filotto di partite. E se segui questo allenatore ce la puoi fare, ma è una squadra costruita, secondo me, non benissimo. L’Inter è una squadra che ha fatto più punti fuori casa che in casa. Ha vinto 15 trasferte su 23, più di tutti, ma in casa fa fatica perché ha poco talento. Capisci ci sono un po’ delle incongruenze. Penso e spero che in questi due giorni si siano parlati negli spogliatoi. Non c’è l’organizzazione. Mi sfugge perché non vivo lo spogliatoio, non riesco a capire. So solo che questa squadra può fare meglio sicuramente. In campionato è ancora lì. Gioca meglio con le grandi ma non vince. Con le piccole gioca solo di reazione. Deve sempre rincorrere. Hanno finito per ultime la preparazione. Difesa a tre? Ci giocano in tanti, è proprio una qualcosa mentale».