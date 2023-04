Bergomi: «Inter, bravi tutti! Al ritorno stessa determinazione»

Beppe Bergomi, in collegamento dal “Da Luz” con Sky Sport, ha commentato così la vittoria dell’Inter sul campo del Benfica

Queste le parole di Bergomi: «Ci sono ancora 90′ e le partite di ritorno sono diverse da quelle d’andata. Oggi l’Inter ha giocato con personalità, coraggio. I tre centrocampisti hanno fatto una grande partita ognuno con le proprie qualità. In difesa hanno lavorato bene e nel finale anche il portiere. Devo dire bravi a tutti. L’Inter non deve sbagliare la gara di ritorno, la deve affrontare con la stessa determinazione e la capacità di soffrire. Tante volte questa squadra non ce l’ha ma nelle coppe la ritrova sempre. Nei momenti difficili io penso tu debba essere squadra: l’Inter oggi lo è stato. Inzaghi? Io penso che se ci sono delle difficoltà mancano due mesi alla fine, bisogna lasciare gli egoismi e pensare da squadra. Deve venire fuori l’altruismo, se metti in campo questo vai oltre l’ostacolo, Bastoni? Piede fantastico, con inserimenti. L’Inter ha attaccato con tanti uomini, con la voglia di attaccare la partita. Se l’Inter ragiona così può far bene in ogni competizione. Se l’atteggiamento è questo questa squadra può andare lontano».