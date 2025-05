Bergomi: «Inter, botta psicologica dopo la Lazio? La stagione dice altro»

Bergomi il giorno dopo Inter-Lazio 2-2, in un intervento su Sky Sport esprime la sua opinione riguardo la partita di San Siro e la lotta scudetto in generale.

LOTTA SCUDETTO – Beppe Bergomi esprime così la sua opinione riguardo le nove partite in contemporanea viste ieri e la lotta scudetto tra Inter e Napoli: «Questo finale di stagione in Serie A è molto emozionate, c’è chi ne è uscito bene e chi un po’ meno, penso soprattutto all’Inter. Tra Verona e Torino psicologicamente pensavano di essere fuori. Dopo il pareggio col Genoa emotivamente sono rientrati. Due volte in vantaggio contro la Lazio, secondo me una squadra come l’Inter doveva mantenere il risultato».

Ricaduta Inter dopo la Lazio? Bergomi analizza il resto della stagione

IL COMMENTO – La stagione dell’Inter non finisce qui, anzi! Il finale di stagione è ancora tutto da vivere, con una finale di UEFA Champions League da giocare a viso aperto contro i francesi. La partita con la Lazio e lo scudetto potrebbe avere una ripercussione negativa negli uomini di Inzaghi? La risposta di Bergomi è lucida: «Botta psicologica può avere ripercussioni in finale di Champions League? Se penso a tutta la stagione quando hanno preso una brutta botta, hanno sempre reagito. Quindi speriamo, si giocano tanto. In finale con il PSG si faranno trovare pronti».