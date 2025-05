Bergomi: «Inter, il Barcellona farà la stessa partita! Una cosa su Lautaro Martinez»

Nel corso del post partita della domenica, negli studi di Sky Sport, l’ex difensore Beppe Bergomi ha commentato il percorso dell’Inter nel corso di queste ultime settimane.

LAVORO – Beppe Bergomi, opinionista su Sky Sport ed ex difensore dell’Inter, negli studi di Sky Sport 24, ha parlato della prossima sfida in Champions League contro il Barcellona in semifinale. Queste le sue parole al “Club“: «I nerazzurri sono l’evoluzione del nostro calcio, il 3-5-2 visto ora è un’evoluzione in positivo però. I ragazzi di Inzaghi sono completamente diversa rispetto alle altre tre semifinaliste. Se uno pensa che l’Inter va a Barcellona e sta nella loro metà-campo per tutta la partita, sbaglia. Non lo può fare nessuno, nemmeno l’Inter. Il Barcellona raddoppiano costantemente. Yamal poi inventa calcio, loro non vanno uomo su uomo. Yamal ha fatto un gol bellissimo. Martedì? Mi aspetto la stessa partita vista a Barcellona, sono importanti sia Torre che Lewandowski. L’Inter contro il Bayern è stata brava a saper subire. Il Barcellona verrà a Milano per fare la stessa partita. Lewandowski sicuramente aumenta la pericolosità del Barcellona. Lautaro Martinez per me non sta bene, con un infortunio muscolare non riesce a giocare come vorrebbe».