Bergomi: «Inter, questione di atteggiamento. Parla un dato! Napoli andrà lontano»

Bergomi è tornato a parlare del momento dell’Inter in questa prima parte di stagione. In un’intervista rilasciata sul canale YouTube di Gian Luca Rossi, ha espresso la sua opinione sugli errori di disattenzione in difesa e non solo.

LE ROTAZIONI – Beppe Bergomi torna sul discorso delle rotazioni in Serie A e la lotta scudetto: «Il campionato potrà vincerlo chi gestirà al meglio le rotazioni, ma pensa che ci sarà una squadra che di rotazioni ne farà poche e andrà lontano. Il Napoli, perché non ha le coppe e perché Antonio Conte è molto bravo, ha dato un’impronta di gioco ben definita. Il Napoli è la squadra che ha più certezze rispetto le altre. Inzaghi è bravo, l’età media dell’Inter è la più alta in Serie A, deve fare delle rotazioni. Per me sta facendo bene, si sta prendendo dei rischi perché cambi molto».

Disattenzione e approccio alle partite, Bergomi richiama un dato

ALLARME DIFESA? – : «Partiamo da un presupposto: quello che ha fatto l’Inter l’anno scorso è straordinario. Ha subito nove gol in un solo girone. Secondo me ha detto bene Bonucci al club: l’anno dopo che hai vinto, quando sei leggermente meno attento e fai anche una rincorsa in meno rispetto l’anno precedente, partite che sembrano chiuse sei sempre soggetto a riaprirle. C’è un dato: l’Inter è la squadra che ha subito più gol negli ultimi trenta minuti. È una questione di atteggiamento. Queste cose le vedremo sul lungo, c’è una difficoltà di attenzione e di attenzione».

Fonte: Gian Luca Rossi