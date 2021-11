Bergomi: «Inter attacca come pochi ma gestione dei cambi superficiale»

Giuseppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio club, ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Napoli per 3-2. Lo Zio critica un po’ i cambi di Simone Inzaghi

SUCCESSO − Bergomi parla della vittoria dei nerazzurri contro il Napoli: «Primo scontro diretto che vince ma mai andato sotto per gioco negli altri. La capacità di gestione della gara è diversa, oggi anche in difficoltà. Non so quante in Italia attaccano come l’Inter, vanno in sei, però la gestione dei cambi è stata superficiale. Ci sono giocatori a cui non puoi rinunciare come Nicolò Barella o Ivan Perisic. L’Inter ha fatto una grande partita. L’Inter è più dentro quest’anno Arturo Vidal ma crea ancora un po’ di confusione».