Bergomi: «Inter, andata con la Juventus decisiva. Hodgson, vi dico la mia»

ONORE ALL’EX − Bergomi ha poi voluto ricordare Roy Hodgson − ex allenatore dell’Inter − che ha deciso di terminare la sua carriera di allenatore. Questo il suo pensiero: «Di Hodgson ho un ottimo ricordo, ci siamo anche sentiti negli anni. Nonostante mi abbia messo anche qualche volta in panchina, ho apprezzato tanto il suo lavoro all’Inter. Prendo qualche suo insegnamento tattico quando alleno i ragazzi. In Italia, forse è stato poco apprezzato ma gli auguro tutto il meglio».

