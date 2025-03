Bergomi: «Inter, alcuni non rendono più! Pochi gol nelle ultime»

La crisi dell’Inter nella condizione fisica è evidente, soprattutto dalla trasferta di Napoli. Beppe Bergomi ha detto la sua su Sky Sport.

CONDIZIONE PESSIMA – L’Inter manca nei suoi giocatori chiave. Molti stanno tradendo le aspettative, tra questi soprattutto Hakan Calhanoglu e gli attaccanti che a Napoli hanno deluso. Il secondo tempo è stato un vero e proprio incubo al Maradona e il pareggio sta piuttosto stretto agli avversari. Tanto è cambiato rispetto ad un anno fa, non solo i punti in classifica.

Inter, i problemi del 2025 per Bergomi

COMMENTO – Beppe Bergomi è chiaro nell’esposizione dei problemi: «Se dobbiamo fare un paragone con l’altro campionato l’Inter esce sempre perdente. La qualità degli avversari è migliorata durante l’estate, una conoscenza diversa delle altre squadre che non ti prendono più uomo a uomo. Adesso ti pressano forti, le squadre si compattano e sono più coraggiose. Nelle ultime gare l’Inter ha segnato o su rigore, o su punizione o su angolo. La difficoltà sta negli avversari che ti prendono forte. Il Napoli rischia l’uno contro uno con Lautaro e Thuram e si alza in pressing. Inzaghi ha tanti infortuni, i giocatori non hanno lo stesso rendimento e il numero di impegni non aiuta».