Bergomi: «Inter aiutata da Gasperini! La difesa può migliorare con Lukaku»

Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio Club, si è espresso sulla vittoria dell’Inter contro l’Atalanta. Una mossa di Gasperini ha aiutato i nerazzurri. Poi su Lukaku fa una considerazione

PROTAGONISTA E MIGLIORAMENTI − Lo ‘Zio’ Bergomi elogia l’attaccante bosniaco e poi si concentra sulla gara dei nerazzurri contro l’Atalanta: «Dzeko è un giocatore che nel campionato italiano fa sempre bene. Sottolineiamo il gol fatto al Bologna, meraviglioso. Ragazzo intelligente che può accettare di fare la panchina dalla seconda parte se Lukaku sta bene. Non pareggia da tantissimo l’Inter, rimane lì. Ha 4 punti in meno dallo scorso anno. Il discorso di Lukaku ti permette di migliorare la fase difensiva perché giochi più bloccato ma difendi meglio. Con l’Atalanta l’Inter nel primo tempo ha faticato ma è stata favorita da una mossa di Gasperini: arretrare Koopmeiners e inserire sulla trequarti Malinovskyi che perde una palla sanguinosa sul 2-1. Nel finale si può fare meglio. L’Inter dove va in difficoltà? Si dice che è una squadra fisica ma prende tanti gol su palle inattive. Buona partita, ha vinto con merito ma deve crescere ancora tanto».