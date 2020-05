Bergomi: “Inter ’98 perfetta per Simoni. Che errore il suo esonero”

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” ha intervistato Beppe Bergomi per un ricordo di Gigi Simoni, che lo ha allenato all’Inter.

L’INTER DI SIMONI – «Quell’Inter era fatta apposta per lui, per il suo gioco pratico, essenziale. Avevamo un attaccante, Ronaldo, che quando andava in progressione non lo fermavi più e Gigi si preoccupava di creargli spazi adatti a queste qualità. Quindi squadra raccolta, compatta, e lanci rapidi».

QUELLA SFIDA CON LA JUENTUS – «Il “Si vergogni” a Ceccarini? Era la partita scudetto… si può comprendere la veemenza di quelle proteste: per noi interisti l’arbitro aveva ignorato un rigore solare su Ronaldo…. E’ vero, quella scena fece il giro delle tv: Gigi non aveva mai urlato prima di quel giorno e dopo quel giorno non urlerà mai più. Era un signore, una persona di indole buona. Un grande uomo. E quel campionato avrebbe meritato di portarlo a casa».

LA COPPA UEFA – «Credo che Parigi abbia rappresentato per lui la parte culminante di una carriera che pure gli ha visto vincere diversi campionati. Ma una Coppa Uefa in un derby d’Italia è stata certamente la soddisfazione-top. Non eravamo uno squadrone ma c’erano giocatori assai bravi come Djorkaeff e Zamorano, Moriero e Zanetti, Simeone e Winter, Cauet e Ze Elias piazzato davanti alla difesa».

PERSONALITA’ – «Ricordo il discorsetto iniziale nel quale disse che ci considerava tutti sullo stesso piano, giovani e vecchi. Tutti tranne Ronaldo: lui abitava al piano di sopra e del resto era davvero un giocatore straordinario».

SQUADRA COMPATTA – «La rosa di quell’Inter non era large. Simoni, però, aveva coinvolto l’intera squadra, ci sentivamo tutti importanti. E sulle rotazioni spesso ci azzeccava. Facendo a volte scelte dolorose ma sempre con onestà e trasparenza. Quando arrivò all’Inter, Colonnese mi disse che era un sergente di ferro e che non bisognava farsi ingannare dai suoi modi gentili. Però questo aspetto caratteriale non l’abbiamo mai visto».

L’ESONERO – «Il presidente Moratti invitò quattro o cinque di noi a casa sua. C’era Ronaldo, c’era Pagliuca… E insomma Moratti ci spiegò il suo punto vista: “Guardate che lo faccio per voi, per farvi giocare meglio”. Era convinto che con Lucescu l’Inter sarebbe stata più manovriera e spettacolare. Noi eravamo reduci dal 3-1 sul Real Madrid in Coppa e avevamo battuto la Salernitana solo in extremis, è vero, ma a causa della stanchezza . Provammo a difendere Gigi, niente da fare…In seguito Moratti riconobbe il suo errore, sì, e i due personaggi riallacciarono i rapporti. Del resto quando venne esonerato, Gigi era a cinque punti da Trapattoni, in testa con la Fiorentina. Con Lucescu stavamo rischiando la retrocessione. Ci salvò Hodgson vincendo a Roma».

Fonte: Nicola Cecere – La Gazzetta dello Sport