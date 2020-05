Bergomi: “Inter 2010 mitica, trovo dei punti in comune con quella attuale”

Beppe Bergomi, ex bandiera storia bandiera dell’Inter, tra le pagine della “Gazzetta dello Spor” ha parlato della squadra che nel 2010 vinse il Triplete con quella attuale, trovando dei punti in comune.

PREMESSA – Beppe Bergomi parla dell’Inter del 2010, facendo riferimento all’Inter attuale: “Una squadra mitica e, dieci anni dopo, una che vuole tornare a vincere. Un Triplete non si fa tutti gli anni, ma nemmeno ogni decennio. L’Inter del 2010 arrivò al trionfo attraverso passaggi graduali, grazie all’abitudine a vincere che aiuta a vincere, infine facendo un ultimo enorme salto grazie agli incastri giusti. L’Inter di oggi è ovviamente in un’altra dimensione, ma fra quei due mondi riesco a a vedere un paio di punti di contatto”.

PUNTI IN COMUNE – Bergomi trova del punti in comune tra l’Inter allenata da José Mourinho e quella di Antonio Conte: “Il primo è l’ambizione della società nel costruire una grande squadra: c’era allora e c’è oggi. Dagli investimenti fatti si capisce che ha questo tipo di voglia. E la storia dell’Inter dice che i più grandi successi sono arrivati quando hai investito. L’altro punto in cui i due mondi quasi si toccano è la panchina, i due allenatori. Come allora prendere Mourinho voleva dire portare a Milano il top, anche oggi aver puntato su Conte è una mossa in quella direzione. Antonio è fra gli allenatori di vertice al mondo, e lo dimostra anche lo stipendio che prende e che si merita tutto. E similitudini fra i due possono essere trovate anche dal punto di vista caratteriale. Per trovare possibili sovrapposizioni posso pensare ai difensori centrali: allora Lucio e Samuel, oggi Skriniar e De Vrij. Per forza fisica e temperamento non sono uguali, ma dal punto di vista tecnico i due attuali ci sarebbero potuti stare, in quella squadra. Antonio pagherebbe non avere un Maicon, a mio avviso, impressionante”.

Fonte: Gazzetta dello Sport.