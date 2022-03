Bergomi: «Inter, 0-0 risultato pericolosissimo. Che fatica a produrre gioco!»

Beppe Bergomi, su 23 a Sky Sport 24, ritiene lo 0-0 maturato dall’Inter nel derby contro il Milan di Coppa Italia molto pericoloso. La spiegazione dell’ex bandiera nerazzurra.

PERICOLOSO − Giuseppe Bergomi ritiene il risultato non ottimale per i nerazzurri: «Mi aspettavo una partita così, il Milan meritava. L’Inter ha fatto fatica a produrre gioco. Lo 0-0 fuori casa in un derby è il risultato più brutto. I gol in trasferta valgono ancora doppio qui. L’Inter era bella da vedere qualche mese fa. Marcelo Brozovic era imprendibile, i centrocampisti si muovevano in modo diverso così come gli attaccanti. Oggi tanti palloni in profondità, se l’Inter non trova una condizione fisica decente fa fatica a fare gol. Ritorno? Si giocherà il 20 aprile, in un mese e mezzo può cambiare tutto. L’Inter non ha perso, era fondamentale. Con la regola del gol che vale doppio in trasferta però il risultato resta pericolosissimo. Ma boccata d’ossigeno per i nerazzurri».