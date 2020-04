Bergomi: “Icardi? Se Lautaro Martinez via meglio all’Inter che alla Juventus!”

Bergomi tiene ancora aperto uno spiraglio, anche se solo sulla carta, per Icardi all’Inter. L’ex capitano nerazzurro, ospite di “Sky Calcio Club”, lo ha individuato come “ideale” sostituto di Lautaro Martinez commentando le voci sulla Juventus per il giocatore ora al PSG.

SCENARIO IPOTETICO – Giuseppe Bergomi non è certo che Mauro Icardi possa essere la soluzione per la Juventus. Anzi, per assurdo potrebbe esserlo invece per il suo passato: «Se l’Inter dovesse lasciar partire Lautaro Martinez sarebbe meglio all’Inter con Romelu Lukaku. Tatticamente parlo, poi per tutto quello che è successo non si può ma a livello tattico sì. Lautaro Martinez può andare al Barcellona? Per me è un ottimo giocatore, che sta crescendo per diventare un campioncino. Stiamo prendendo gli anni migliori da Lautaro Martinez, lasciarlo partire sarebbe un delitto. Però penso che se una squadra fosse in grado di pagare centoundici milioni di euro (la clausola rescissoria, ndr) lo lascerei andare, prenderei i soldi e farei degli investimenti. È furbo, è scalto, sa giocare coi compagni e il Barcellona per la maggior parte del tempo sta nella metà campo avversaria, nettamente più dell’Inter. Avrebbe più possibilità di mettere in mostra le sue qualità, quindi sarebbe ottimo per il Barcellona».