Bergomi: «Gravi problemi in difesa. Non so se l’Inter possa cambiare»

L’Inter torna a vincere uno scontro diretto in Serie A dopo le sconfitte di questa stagione. La vittima di giornata è l’Atalanta, uscita con 0 punti nonostante i 2 gol fatti. Dagli studi di Sky Sport Giuseppe Bergomi ha parlato così del match.

PROBLEMI DIFENSIVI – L’Inter torna finalmente a vincere uno scontro diretto in campionato. 3-2 in trasferta contro l’Atalanta della nemesi Gian Piero Gasperini e quota 30 punti in classifica. Dagli studi di Sky Sport Giuseppe Bergomi, ex giocatore interista ed ora opinionista sportivo, ha detto questo sul match: «Migliorare la difesa diventa difficile perché la squadra è quella e Inzaghi non cambia sistema di gioco. Anche l’anno scorso non lo ha fatto in situazioni di difficoltà senza Brozovic infortunato. Con un centrocampo molto tecnico e con poca fisicità soffri gli attacchi avversari e i gol subiti ne sono la conseguenza. Tra 45 giorni non so se questa Inter possa cambiare».