Bergomi: «Genoa ha avuto le occasioni migliori! Per l’Inter un buon punto»

L’Inter non va oltre lo 0-0 con il Genoa di Blessin, sprecando ancora una volta l’occasione di raggiungere il Milan in testa alla classifica. Bergomi ha analizzato la partita a Sky Sport, definendo il pareggio un buon punto per la squadra di Inzaghi.

BUON PUNTO – L’Inter non riesce a venir fuori dalle sabbie mobili. I nerazzurri non vanno oltre il pari con il Genoa, ma secondo Giuseppe Bergomi per quanto si è visto è un buon punto: «Il Genoa ha fatto una buonissima gara, Alexander Blessin è arrivato e dopo due partite la squadra aveva un’anima. Mai come in questa partita ho visto l’Inter costretta a lanciare lungo. Il Genoa nel primo tempo ha avuto le occasioni migliori, alla fine aver portato a casa un punto è anche buono devo dire. L’Inter ha sottovalutato l’avversario? L’hanno preparata bene sicuramente, è che nel girone di ritorno cambiano le cose, cambiano le squadre che si devono salvare, vincere a casa loro non è semplice. La squadra è meno brillante, anche se ha corso, ma lo vedi che la palla da dietro esce più lenta, che davanti fai fatica a trovare una soluzione. Sprecano tantissimo perché i quinti devono fare tantissimo lavoro».