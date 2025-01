Bergomi: «Frattesi? Amato dai tifosi e so una cosa dallo spogliatoio»

Bergomi ha parlato di Frattesi e del suo futuro all’Inter. Lo “Zio” parla anche dell’amore dei tifosi e del suo comportamento con i compagni.

AMATO – Commenti e pareri su Davide Frattesi su Sky Calcio Club. Dopo l’aggiornamento importante sul suo futuro, anche Luca Marchegiani ha voluto dire la sua sulla situazione relativa al centrocampista romano di Fidene. Ma a parlare del giocatore nerazzurro ci ha pensato pure lo “Zio” Giuseppe Bergomi. L’ex storico difensore nerazzurro e della Nazionale ha parlato in questo modo di Frattesi: «L’Inter è una squadra di controllo e di pareggio, ha mandato più giocatori in gol. Frattesi non è quel tipo di giocatore, puoi cambiare il modulo, tipo sulla trequarti, ma non solo. I tifosi gli vogliono bene e lui si comporta benissimo all’interno dello spogliatoio. Lo scorso anno è stato determinante e in Champions League, quest’anno, gioca sempre». A proposito dell’amore dei tifosi, proprio alla vigilia di Venezia-Inter, c’è l’esempio di una giovane tifosa nerazzurra, che prima ha chiesto a Beppe Marotta di non vendere il giocatore e poi ha voluto abbracciare lo stesso ex Sassuolo.