Bergomi: «Dobbiamo fidarci di Inzaghi. Inter favorita? Vedremo a febbraio»

Archiviato il 3-0 della Lazio contro il Bologna, in diretta a Sky Sport ha parlato anche Beppe Bergomi, ex stella dell’Inter e noto opinionista sportivo.

CORSA – Beppe Bergomi, nel corso della puntata del “Club” su Sky Sport, ha parlato anche della situazione in casa Inter e di come sarà la corsa scudetto. Queste le parole dell’ex giocatore nerazzurro, ora noto opinionista sportivo: «In Champions League, Inzaghi fa giocare sempre le alternative. Quest’anno Taremi, l’anno scorso giovava di più Arnautovic. Questo modo di Inzaghi mi piace, dovremmo fidarci di Simone. È sempre sotto critica, poi alla fine dopo undici partite ha nove vittorie e due pareggi. Ed è sempre criticato. A questo si aggiungono gli infortuni, in più posizioni del campo. Favorita? Si dovrà aspettare febbraio per capire chi magari prenderà più coraggio e un primo distacco. In Champions League, l’Inter gioca contro i tedeschi, poi contro il Moncao. Deve fare almeno sette o otto punti per restare nei primi otto per gli ottavi».