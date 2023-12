Bergomi: «Famiglia milanista ma io volevo l’Inter! Affascinato da tutto»

Nel giorno dei suoi sessant’anni Giuseppe Bergomi apre il cassetto dei ricordi ripercorrendo i suoi migliori momenti all’Inter. Di seguito l’emozionante intervista nel salotto di Sky Sport 24.

ESORDIO – Giuseppe Bergomi parla così dei suoi anni all’Inter: «La prima cosa che metto dentro nei miei 60 anni? Tante cose, mi viene in mente l’oratorio, giocare per strada con i miei amici, i primi provini all’Inter, il settore giovanile, l’esordio in Coppa Italia contro la Juventus, il primo gol contro il Milan. Poi a 18 anni diventi subito Campione del Mondo e capisci che il talento da solo non basta, ci deve essere un pizzico di fortuna. Tanti campioni mi hanno aiutato tantissimo, con un maestro come Enzo Bearzot. Mi viene in mente l’esordio con l’Inter con Eugenio Bersellini e il Mondiale dell’1988. Quando indossi quella maglia ti dà delle emozioni uniche. Mio papà era milanista ma a tredici anni, quando mi volevano tutti, ho detto a mia mamma: “Io vado all’Inter”. Perché mi era piaciuto tutto nel provino che ho fatto, anche l’osservatore che mi era venuto a prendere lo stesso giorno me e Riccardo Ferri. Siamo arrivati insieme all’Inter e da lì è partita l’avventura. Quando l’Inter vince lo scudetto del 1980 ero in curva con la bandiera. Avevo già esordito in Prima Squadra e poi pian piano sono entrato in quel gruppo lì».

Bergomi, dall’esordio con l’Inter ai compagni di viaggio

ACCOGLIENZA – Giuseppe Bergomi ricorda l’amicizia in campo e fuori con Javier Zanetti: «Ho sempre pensato di essere un esempio per i giovani. Per chi arrivava all’Inter come Zanetti, io sono stato il primo. Lui arrivò insieme a Sebastian Rambert alla rappresentazione alla Terrazza Martini. Io ero lì e l’ho accolto. Al primo allenamento mi sono detto “Questo da dove arriva? è un fenomeno”. Ha fatto una carriera incredibile e poi la disponibilità che ha questo ragazzo. L’esempio per me è sempre stato importante, per far capire i valori, il senso di appartenenza, cosa voleva dire indossare quella maglia».

INSIEME – Il viaggio all’Inter di Bergomi inizia con Riccardo Ferri: «Ricordo a Piazzale Lotto il pullman che ci portava all’allenamento. Ci siamo trovati seduti uno di fianco all’altro. L’allenatore disse che dovevano prender esempio da noi perché avevamo i capelli corti. All’epoca era importante. Da lì è partita la nostra avventura. Riccardo Ferri è un fratello per me ed è stato importante in nazionale ma soprattutto nell’Inter. Sono felice per lui e per quello che sta facendo. Ha un ruolo importante nell’Inter, lo fa con grande discrezione ma anche lui è un esempio per tutti».