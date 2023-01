Bergomi: «Errore di Sacchi come quello in Milan-Spezia. Male Lukaku»

Giuseppe Bergomi, leggenda nerazzurra e ora opinionista, ha parlato dagli studi di Sky Sport della partita fra Monza ed Inter, analizzando in particolar modo i problemi della squadra di Simone Inzaghi. Un appunto anche sull’errore di Sacchi.

BUIO – L’Inter si è fermata ancora una volta in trasferta, subendo gol e beffa finale. Giuseppe Bergomi, ex calciatore ed ora opinionista, ha parlato così della squadra di Simone Inzaghi e dell’errore dell’arbitro Sacchi dagli studi di Sky Sport: «Episodio come Milan-Spezia, l’arbitro ha fischiato in anticipo e non c’era neanche fallo. Nell’affanno l’Inter poteva portare la vittoria a casa. Questo non toglie le difficoltà fuori casa. La squadra è forte, ma nella costruzione non si è tenuto conto di alcuni parametri. In mezzo al campo c’è solo gente tecnica e ad un certo punti devi saper difendere, anche con fatica. Dietro sono tutti giocatori bravi ma nell’uno contro uno soffrono».

FISICO – Bergomi ha poi continuato: «La squadra è mediamente vecchia e quando fanno 2 partite in 3 giorni e spendono molte energie vanno in difficoltà da un punto di vista fisico. Il Monza viaggia forte, con un solo cambio tra i titolari è difficile tenere il ritmo. Lukaku ha fatto un buon primo tempo con il Napoli, ieri male. Gli si chiedeva di proteggere palla solamente, di portare avanti la squadra e di dettare l’inserimento. Non ha fatto niente di tutto questo».