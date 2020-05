Bergomi: “Eriksen può dare qualità all’Inter. Ecco come può trovarla”

Bergomi è sempre stato dubbioso sull’inserimento di Eriksen all’Inter. L’ex difensore e capitano nerazzurro, nel corso di “Sky Calcio Club”, ha commentato la possibilità che, in caso di ripresa della Serie A, il danese possa trovare maggiore spazio fra i titolari.

COME SI TORNA IN CAMPO? – Giuseppe Bergomi analizza quali squadre potrebbero avere benefici in caso di ripresa della Serie A a giugno: «Soprattutto una squadra come l’Inter, che è vero che ha lasciato il campionato con una brutta sconfitta contro la Juventus. La Juventus due partite ha fatto bene quest’anno, tutte e due contro l’Inter: ha bisogno di grandi motivazioni. Pensavo all’inserimento di Christian Eriksen, di trovargli un posto e farlo giocare in una situazione dove lui gradisce. Devi andare a stravolgere il tuo assetto, e penso che Antonio Conte non lo farà inizialmente. Avendo però un certo tipo di campionato e di calendario l’Inter ha disposizione, soprattutto a centrocampo, col recupero di tutti una squadra molto lunga. A quel punto può alternare tutti i giocatori, compreso Eriksen, e trovare la qualità. È andata in difficoltà quando non ce l’ha avuta, quando non ha avuto gli inserimento dei centrocampisti: ha bisogno di qualità, ed Eriksen la può dare».