Bergomi elogia: «Inter, un’assenza sottovalutata. Posizione Ndoye? Spiego!»

Giuseppe Bergomi ha parlato nel pre-partita di Bologna-Inter, match di Serie A che inizierà alle 18. Di seguito il suo commento.

IL RAGIONAMENTO – Giuseppe Bergomi si è così pronunciato a Sky Sport prima del fischio d’inizio di Bologna-Inter: «Sono quattro anni che parliamo di rotazioni, dei cambi di Inzaghi. Guardando, quello che ha fatto più partite è Thuram con 31 presenze, poi Bastoni con 30 e nessun altro che arriva a quella soglia. Ci sono stati tanti infortuni, il che non dev’essere dimenticato. Si parla poco dell’assenza di Dumfries, che mai come quest’anno è un giocatore importante per l’Inter. I nerazzurri, per il resto, sono costruiti bene. Non sono i più forti, per me, ma devono essere elogiati per l’ambizione che hanno messo in campo in ogni contesto».

Bergomi sulle insidie per l’Inter contro il Bologna

LA GESTIONE – Bergomi ha poi proseguito: «L’Inter dovrà essere abile tecnicamente. Ama gestire la palla, ma sa anche gestire la fase di non possesso, come dimostrato contro il Bayern Monaco. Bisognerà vedere se i nerazzurri riusciranno a mantenere quella soglia d’attenzione vista nell’arco della sfida contro i tedeschi. La mossa di Ndoye a destra è funzionale a contenere la spinta offensiva nel lato sinistro dell’Inter, quello in cui i nerazzurri riescono a rendersi più pericolosi».

IL DETTAGLIO – Bergomi ha così concluso: «L’Inter alterna tra i calci d’angolo battuti a rientrare e quelli realizzati a uscire. I nerazzurri hanno i centimetri solo con i difensori centrali e Thuram, ma sono bravi a sfruttare i calci piazzati grazie al modo in cui li effettuano».