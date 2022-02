Bergomi: «Dzeko e Lautaro Martinez non si sposano bene. Serve Correa»

Dagli studi di Sky Calcio Club, Giuseppe Bergomi, ha analizzato il momento degli attaccanti dell’Inter. Il suo parere sulla coppia titolare Lautaro Martinez e Dzeko, con una battuta su Correa.

MOMENTO SQUADRA − Giuseppe Bergomi analizza lo stato di forma nerazzurro: «L’Inter non ha energie al momento, è una squadra stanca, ha giocato troppo. Nell’Inter, le punte sono quelle che caratterizzano il gioco nelle due fasi. Sono bravi Edin Dzeko e Lautaro Martinez ma non si sposano bene. Spero che l’Inter recuperi Joaquin Correa perché ha qualcosa in più in attacco. L’Inter è quintultima per dribbling realizzati perché i nerazzurri giocano di squadra e non per giocate singole».