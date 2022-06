Bergomi: «Dybala lo tratta Marotta! Via Lautaro Martinez con morte nel cuore»

Bergomi è intervenuto in collegamento con Calciomercato – L’Originale su Sky Sport e ha commentato le notizie sull’Inter, in particolare quelle del possibile arrivo di Dybala sul quale cita Marotta come artefice (vedi articolo). Per lui sarebbe difficile sacrificare Lautaro Martinez, anche se tornasse Lukaku come si augura.

IN ARRIVO – Giuseppe Bergomi è convinto della riuscita dell’operazione Paulo Dybala: «Da quello che so io questa è una trattativa che sta portando avanti proprio Giuseppe Marotta. Conosce il ragazzo, l’ha corteggiato e vuole prenderlo a tutti i costi. Non si può discutere Dybala dal punto di vista tecnico, perché è un giocatore importante. Poi le motivazioni secondo me fanno la differenza: pensiamo a un Dybala all’Inter con la voglia di dimostrare. Bisogna pensare a un parco attaccanti diverso: Lautaro Martinez può andare bene, ma ha bisogno di un giocatore che dà profondità e fisicità. Romelu Lukaku sarebbe perfetto».

CHI VA VIA? – Come al solito quando si parla di mercato Inter si parla di rischio cessioni dei big. A prescindere da Lukaku e Dybala Bergomi ha una speranza: «Io penso che sostituire uno come Alessandro Bastoni diventa più difficile, per come vuole giocare Simone Inzaghi magari Milan Skriniar come marcatore lo puoi sostituire. Se poi dovesse arrivare Lukaku si può pensare Lautaro Martinez, ma lo dico con la morte nel cuore: sono giocatori che hanno l’Inter tatuata, nessuno vorrebbe andare via. Sono ragazzi che poi creano il senso d’appartenenza, trasmettono il DNA nerazzurro ai giocatori che arrivano. Però sappiamo che l’Inter per fare mercato deve vendere: vendi quello che ha più richieste o, secondo me, quello che è più sostituibile. Io vorrei tenerli tutti».