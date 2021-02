Bergomi: Â«Derby? Che assist per lo Scudetto dei Record!Â»

Bergomi: «Derby? Che assist per lo Scudetto dei Record!»

Giuseppe Bergomi

Beppe Bergomi torna a vestire la fascia da capitano dell’Inter. Lo ha fatto per “Throwback” su Inter TV dopo che nei giorni scorsi è toccato a Riccardo Ferri e Beppe Baresi (QUI le loro parole).

DERBY SCUDETTO – Beppe Bergomi ha ricordato così la stracittadina tra Inter e Milan: «Sul derby ci sono tanti aneddoti belli da raccontare. Per me il più bello rimane però il gol che faccio fare ad Aldo Serena dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco. Lancio di Matteoli, cross mio e gol vittoria in una sfida vinta 1 a 0 fondamentale per quella cavalcata vincente nel campionato 1988/1989».