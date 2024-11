Bergomi: «Da Fiorentina-Inter non mi aspetto tanti gol. Il motivo»

L’Inter si potrebbe giocare la vittoria della Champions League, è ancora presto però per parlarne. Beppe Bergomi ne parla in questo modo su Sky Sport.

FAVORITE – La Champions League sta entrando nel vivo, Beppe Bergomi analizza il momento poi passa alla partita del weekend dei nerazzurri: «Ad oggi metto il Liverpool davanti a tutte, poi l’Inter è lì. Secondo me è una squadra forte l’Arsenal e l’Inter ci vince soffrendo, ci sta in quel gioco. Però è ancora troppo presto per pensare che può andare a vincere la competizione. Fiorentina-Inter? Non mi aspetto tanti gol. L’attacco dell’Inter è da ritrovare, non è al top. Lautaro Martinez è sempre utile, sta lavorando per la squadra, ma mi aspetto di più. Il reparto offensivo deve crescere, Taremi e Arnautovic non stanno facendo bene. Correa ha fatto gol, Thuram è il migliore».