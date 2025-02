Bergomi: «Critiche rivolte solo a Inzaghi? Un bene per i calciatori dell’Inter!»

Giuseppe Bergomi ha sottolineato come il ruolo svolto da Simone Inzaghi nell’allontanare le critiche dai calciatori dell’Inter stia fruttando in termini di rendimento di questi ultimi in campo.

IL RAGIONAMENTO – Giuseppe Bergomi si è così espresso a Sky Sport in merito alle parole utilizzate in conferenza stampa post Inter-Fiorentina da Simone Inzaghi sul tema delle polemiche unicamente rivolte a lui: «Le sue dichiarazioni sulle critiche? Non so il modo in cui ragionano i giocatori, perché leggono e sanno. Ma se le critiche giungono maggiormente nei confronti dell’allenatore, lasciando tranquilli i ragazzi, tanto meglio. Tutti noi guardavamo le pagelle e anche quando non volevamo farlo lo venivamo a sapere dall’amico di turno».

Bergomi sul rendimento dell’Inter di Inzaghi contro la Fiorentina

IL COMMENTO – Bergomi ha poi proseguito elogiando la prestazione dell’Inter di Inzaghi contro la Fiorentina, il cui match si è concluso con il punteggio di 2-1. A dispetto del risultato, i nerazzurri avrebbero evidentemente meritato di frapporre più di una marcatura tra sé e i propri rivali. Così l’ex calciatore italiano sul punto: «Che partita ha fatto Nicolò Barella, ragazzi! Al netto degli episodi, l’Inter ha colpito due pali, c’è stata la rovesciata proprio del sardo uscita di pochissimo. Sono queste le ragioni per cui sostengo che abbia meritato».