Bergomi: «Correa infortunio difficile da capire. Inter, occhio al Venezia!»

Beppe Bergomi, ospite negli studi di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, ha commentato la vittoria dell’Inter in Coppa Italia. Lo Zio avverte i nerazzurri sull’evidente dispendio energetico in vista del Venezia e parla dell’infortunio di Correa (vedi articolo).

SENSI − Giuseppe Bergomi ritiene che l’Inter debba aspettare sul centrocampista: «Quest’anno Stefano Sensi, nelle prime gare, giocava titolare da seconda punta. Ora si è fatto male Joaquin Correa, bisogna capire l’entità dell’infortunio. Rimangono tre punte, il calendario è complicato».

TURNOVER E CORREA − Così Bergomi sulla gara contro l’Empoli e sull’infortunio del Tucu: «L’Inter, che nella testa voleva far riposare tanti giocatori, ha poi rimesso dentro i centrocampisti e gli attaccanti per rimettere in sesto una partita che si era complicata. Difficile da commentare l’infortunio di Correa, è un allungo su una presa di posizione. O ti va in rotazione qualcosa ma è difficile da comprendere».

STRUTTURA − Infine Bergomi elogia la rosa nerazzurra ma avverte in vista di sabato: «Pochi infortuni e non tutti insieme nell’Inter. È una rosa fatta bene, strutturata in modo importante. Bravi a fare la terza dose, segnale di prevenzione. Con l’Empoli hanno giocato nuovamente tutti tranne Marcelo Brozovic. In campo per 120′ non sarà facile affrontare una squadra come il Venezia sabato, che ha comprato giocatori nuovi».