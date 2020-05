Bergomi: “Coronavirus? Coraggio, ripartiamo! Io capitano all’Inter…”

Condividi questo articolo

Bergomi ha parlato della sua carriera e della ripartenza del calcio in tempi di Coronavirus in una diretta Facebook con il CSI Comitato di Milano. L’ex difensore dell’Inter sottolinea la necessità di ricominciare: di seguito le sue dichiarazioni

DAL CORONAVIRUS ALL’INTER – Giuseppe Bergomi pensa ai giovani in tempi di Coronavirus: «Dobbiamo pensare alla crescita dei nostri ragazzi, a livello di settore giovanile e per noi è la cosa più importante. Dobbiamo avere il coraggio di ripartire, anche se assolutamente in massima sicurezza. Italia? Una volta Bearzot mi ha detto che dovevo marcare Rummenigge che poi sarebbe diventato mio compagno di squadra all’Inter. Poi abbiamo vinto quel Mondiale – dice Bergomi -. Fascia di capitano all’Inter? Ho avuto un allenatore che mi diceva: “Guarda che fare il capitano non vuol dire solo scambiare il gagliardetto!”. Devi far capire ai giovani o ai nuovi arrivati il senso di appartenza. Quando giocavo non parlavo molto, allora cercavo di essere un esempio e tirare il gruppo. Arrivavo per primo e andavo via per ultimo. Bergkamp doveva inserirsi: io e mia moglie uscivamo tante volte con lui e sua moglie. Alla fine lei ha imparato l’italiano e lui no».