Bergomi convinto: «Inter era la più forte? Vostra narrazione! Chivu, un rischio»

Beppe Bergomi si è espresso sull’effettiva forza dell’Inter, indicando il suo punto di vista sulla ‘narrazione’ secondo cui i nerazzurri avessero la miglior rosa in Serie A. Poi un commento sulla scelta di puntare su Cristian Chivu.

L’ANDAMENTO – Beppe Bergomi ha parlato a margine della presentazione del libro ‘L’anima sociale e industriale dello sport” di vari temi inerenti al mondo Inter. A partire dalle difficoltà emerse nell’ultima stagione, con la convinzione dell’ex calciatore di una sopravvalutazione della rosa nerazzurra: «L’Inter non era mica la squadra più forte, la narrazione delle due squadre la portavate avanti voi ma io ho sempre sottolineato che da 4 anni non ha mai potuto contare su due squadre. Avete visto quest’anno le difficoltà in attacco e a centrocampo».

Bergomi sull’approdo di Chivu all’Inter

LA CONVINZIONE – Bergomi ha poi proseguito: «Il senso di appartenenza è fondamentale. È stato quest’ultimo aspetto a permettere ai nerazzurri, con una base forte di italiani, di andare avanti. Scelta di ingaggiare Chivu? Lo vedo come un bene e un rischio, ne sottolineo le qualità umane e tecniche ma anche una differenza. Mentre a Parma era chiamato a doversi salvare, all’Inter ha l’obbligo di vincere. Ha comunque entusiasmo e voglia di far bene, per cui vedremo come andrà».