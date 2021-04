Per Bergomi l’Inter capolista ha la mano di Conte in mostra. L’ex difensore e capitano nerazzurro, nel corso di “Sky Calcio Club”, parla di come il tecnico ha portato la giusta convinzione alla squadra.

UOMO CHIAVE – Giuseppe Bergomi trova il principale protagonista dei risultati dell’Inter: «Lo spirito di Antonio Conte è a 360°. L’esaltazione, far rendere tutti sicuramente. Lo spirito è lì sotto gli occhi di tutti, da quando si abbracciano e da come esultano. Questo è un lavoro che parte dall’inizio, con alti e bassi: l’Inter ha fatto fatica in alcuni momenti, poi è uscita fuori. La forza del gruppo è lì da vedere, e il lavoro di Conte conoscendo l’ambiente Inter è stato importantissimo».